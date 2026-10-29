В устав Екатеринбурга внесут изменения
В Екатеринбурге готовят изменения в городской устав — проект решения городской думы обсудят на публичных слушаниях 20 ноября, сообщили в мэрии. Дума рассмотрит документ 8 декабря.
Корректировки в уставе стали необходимы после того, как 19 июня 2025 года в силу вступил закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. До начала 2027 года муниципальные правовые акты нужно привести в соответствие с новыми требованиями. Согласно проекту, в действующем уставе планируется сделать в основном точечные поправки, отдельные статьи предлагается изложить в новой редакции.
В частности, в уставе закрепят положения о присвоении Екатеринбургу почетного звания «Город трудовой доблести», уточнят положения о территории и населении. Кроме того, будут уточнены полномочия отдельных должностных лиц, положения о деятельности Счетной палаты, система муниципальных правовых актов и нормы об ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления.
Накануне рабочая группа по подготовке изменений рассмотрела предложения к проекту. В заседании приняли участие директор правового департамента мэрии Татьяна Ширяева, первый зампредседателя Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев, первый проректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Максим Гончаров и другие.