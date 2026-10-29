В устав Екатеринбурга внесут изменения

Корректировки в уставе стали необходимы после того, как 19 июня 2025 года в силу вступил закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. До начала 2027 года муниципальные правовые акты нужно привести в соответствие с новыми требованиями. Согласно проекту, в действующем уставе планируется сделать в основном точечные поправки, отдельные статьи предлагается изложить в новой редакции.