На Дону реализуют 12 крупных промпроектов на 265 млрд рублей
В Ростовской области реализуется 12 крупных промышленных инвестиционных проектов общей стоимостью около 265 млрд руб. Их запуск позволит создать более 3,3 тыс. рабочих мест в промышленности, сообщили «Эксперту Юг» в региональном министерстве промышленности и энергетики.
Проекты охватывают машиностроение, металлургию, химическую и нефтехимическую промышленность, угольную отрасль, текстильное производство и другие направления. По оценке ведомства, реализация инвестиций должна расширить промышленный потенциал региона и обеспечить создание новых рабочих мест.