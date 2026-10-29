На Дону реализуют 12 крупных промпроектов на 265 млрд рублей

Проекты охватывают машиностроение, металлургию, химическую и нефтехимическую промышленность, угольную отрасль, текстильное производство и другие направления. По оценке ведомства, реализация инвестиций должна расширить промышленный потенциал региона и обеспечить создание новых рабочих мест.