Анапа вошла в топ-10 направлений для отдыха в ноябре
Анапа вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий по России в ноябре 2026 года, заняв девятое место в рейтинге сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру. Средняя стоимость ночи в городе составляет 3,5 тыс. руб., а продолжительность поездки — четыре ночи.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, на который приходится 18% ноябрьских бронирований. Второе место заняла Москва с долей 13%, третье — Сочи, собравший 6% заказов. В первую десятку также вошли Краснодар, Казань, Кисловодск, Калининград, Нижний Новгород и Ялта.
Среди направлений Краснодарского края Сочи оказался третьим в общем рейтинге, а Краснодар занял четвертую строчку. Средняя стоимость ночи в Сочи составляет 2,9 тыс. руб. при средней продолжительности поездки пять ночей. В Краснодаре туристы платят около 3,6 тыс. руб. за ночь и останавливаются в среднем на три ночи.
В других городах первой десятки стоимость ночи варьируется от 3,1 тыс. руб. в Калининграде до 5,4 тыс. руб. в Нижнем Новгороде. Наиболее продолжительные поездки туристы планируют в Кисловодск и Ялту — в среднем на шесть ночей.