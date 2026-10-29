Анапа вошла в топ-10 направлений для отдыха в ноябре

Среди направлений Краснодарского края Сочи оказался третьим в общем рейтинге, а Краснодар занял четвертую строчку. Средняя стоимость ночи в Сочи составляет 2,9 тыс. руб. при средней продолжительности поездки пять ночей. В Краснодаре туристы платят около 3,6 тыс. руб. за ночь и останавливаются в среднем на три ночи.