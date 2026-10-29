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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Над Доном и другими российскими регионами сбили 1,2 тысячи беспилотников

В ночь на 29 октября над Ростовской областью и другими российскими регионами уничтожили 1 214 дронов. Об этом сообщили в минобороны РФ.
О работе ПВО отчитались в: Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской областях, Московском регионе.
Беспилотники уничтожили также над республиками Удмуртской и Башкортостан.
Мария Хоперская