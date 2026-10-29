На Кубани 391 участок под многоэтажки попал в зоны затопления и подтопления

Проект поправок к постановлению правительства №360 предусматривает возможность застройки для участков в зонах подтопления, права на которые оформлены до 4 августа. Исключение не коснется лишь территорий прямого затопления — там, где вода приходит по своей воле и в своих объемах, запрет останется неприкосновенным.