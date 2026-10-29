На Кубани 391 участок под многоэтажки попал в зоны затопления и подтопления
На Кубани пересчитали участки, выделенные под многоэтажное строительство, но при этом находящиеся в зонах риска. По данным «РИА Новости.Недвижимость», 391 участок в Краснодарском крае расположен в зонах затопления или подтопления.
Из общего числа объектов 56 находятся в зоне прямого затопления, остальные 335 — в зоне подтопления. На таких территориях возведение капитальных строений ограничено и требует предварительной инженерной защиты — дренажей, подсыпки, водоотведения, то есть затрат, которые в смете легко съедают маржу проекта.
Проект поправок к постановлению правительства №360 предусматривает возможность застройки для участков в зонах подтопления, права на которые оформлены до 4 августа. Исключение не коснется лишь территорий прямого затопления — там, где вода приходит по своей воле и в своих объемах, запрет останется неприкосновенным.