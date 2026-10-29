В гастропабе «Чудьной» в Екатеринбурге открылся выставочный проект «Следы»
В пространстве заведения «Чудьной» в Екатеринбурге представили работы десяти авторов в рамках проекта «Следы». Вместе с холстами и гобеленами в интерьере разместили композиции из дерева и керамики.
Внутри и снаружи интерьера гастропаба выставлены произведения екатеринбургских художников: Алексея Достовалова, Натальи Гущиной, Евгении Эварт, Натальи Воложениновой, Екатерины Долматовой, Софьи Мухи, Натальи Кондрашиной, Анастасии Лесюк, Ирины Задориной и Марии Пикаловой.
«Почему "Следы"? Говоря об истории, мы решили, что самое важное для нас — и для художников — видеть следы, которые оставили люди. В плане искусства, сказов Павла Бажова, визуальных запоминающихся образов, которые с годами стали для нас родными. Я предлагаю вам пойти и посмотреть, какой след оставили художники»,— рассказала куратор Серафима Мусикаева-Сницаренко из ДК «Мост».
Со стороны улицы на окнах стоит диптих «Человек, недра» Натальи Воложениновой. Для керамических экспонатов была использована уральская красная глина. На «входе в шахты» вывешено полотно Натальи Гущиной — «Спасение». В основу сюжета легла история о канарейках в шахте. Рабочие до 1986 года использовали птиц в качестве живых датчиков для обнаружения смертельно опасных газов. Канарейки почти непрерывно поют. Если пение прекращалось, спутница падала с жердочки или погибала — это был сигнал тревоги.
На стенах «шахты» развешены произведения Марии Пикаловой: «Лиственницы в Бунаре», «8 утра» и «Березы». Рядом выставлена картина с парящей синицей «Разговор окончен» Евгении Эварт. Композиция выполнена из корня дерева, проволоки, джута, бусин и шерстяных нитей. Еще одна работа с образом птицы расположена на противоположной стене — «Сохраняя свободу» Ирины Задориной.
В «золотом зале» показана керамика с мозаикой из уральских камней Анастасии Лесюк и Натальи Воложениновой — «Сокол гора» и «Скала перья». В «пабе самоцветов» знаковые образы из сказок и фольклора воплотились в фигуры «Честной, зверь лесной, чудо морское» Софьи Мухи. Художница изобразила культурные символы: каменный цветок из витража, зеркало с красным бисером и советскими монетами вместе с высеченным кокошником.
Увидеть работы можно до 27 ноября.