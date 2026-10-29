В гастропабе «Чудьной» в Екатеринбурге открылся выставочный проект «Следы»

«Почему "Следы"? Говоря об истории, мы решили, что самое важное для нас — и для художников — видеть следы, которые оставили люди. В плане искусства, сказов Павла Бажова, визуальных запоминающихся образов, которые с годами стали для нас родными. Я предлагаю вам пойти и посмотреть, какой след оставили художники»,— рассказала куратор Серафима Мусикаева-Сницаренко из ДК «Мост».