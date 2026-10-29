Орскую фирму оштрафовали за нанесение вреда почве из-за добычи ископаемых
Предприятие обязали выплатить 400 тысяч рублей
В Орске местное предприятие привлекли к административной ответственности за нарушения в сфере недропользования. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Установлено, что юридическое лицо занималось добычей общераспространенных полезных ископаемых и причинило своими работами вред почве. При этом фирма не получала разрешений и не согласовывала свои действия с уполномоченными органами, а также не проводила рекультивацию земли.
Гендиректору фирмы внесли представление. После этого компания оформила необходимые документы на используемые земельные участки.
В итоге предприятие привлекли к административной ответственности за самовольное занятие территории и пользование недрами без лицензии. Руководителя компании обязали выплатить 400 тыс. руб. штрафа, а также провести рекультивацию земельных участков.