В Прикамье объем сельскохозяйственного производства увеличился почти на 40%

Производство молока в хозяйствах всех категорий выросло за пять лет с 551 до 601 тыс. тонн. По словам госпожи Быковой, одним из главных факторов роста отрасли остается вовлечение в оборот земель. Из 2,6 млн га сельхозземель 650 тыс. га — неиспользуемая пашня. Планируется, что к 2030 году в оборот будет возвращено 105 тыс. га. Глава ведомства добавила, что уровень укомплектованности кадрами предприятий отрасли в Прикамье составляет 86%.