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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Прикамье

В Прикамье объем сельскохозяйственного производства увеличился почти на 40%

В Пермском крае объем продукции сельского хозяйства вырос c 55,8 млрд руб. в 2021 году до 77,9 млрд руб. в 2025-м. Так, за пять лет номинальный объем сельскохозяйственного производства увеличился почти на 40%. Об этом сообщила министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова на сегодняшнем пленарном заседании краевого заксобрания.

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как отметила министр, регион сохраняет значительный уровень самообеспечения по основным продуктам питания. Особенно высокие показатели достигнуты по яйцу и молоку.
Производство молока в хозяйствах всех категорий выросло за пять лет с 551 до 601 тыс. тонн. По словам госпожи Быковой, одним из главных факторов роста отрасли остается вовлечение в оборот земель. Из 2,6 млн га сельхозземель 650 тыс. га — неиспользуемая пашня. Планируется, что к 2030 году в оборот будет возвращено 105 тыс. га. Глава ведомства добавила, что уровень укомплектованности кадрами предприятий отрасли в Прикамье составляет 86%.
Министр отметила, что объем инвестиций в основной капитал АПК вырос с 4,36 млрд рублей до 6 млрд руб. 82% инвестпроектов направлены на развитие молочного животноводства.