В Прикамье объем сельскохозяйственного производства увеличился почти на 40%
В Пермском крае объем продукции сельского хозяйства вырос c 55,8 млрд руб. в 2021 году до 77,9 млрд руб. в 2025-м. Так, за пять лет номинальный объем сельскохозяйственного производства увеличился почти на 40%. Об этом сообщила министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова на сегодняшнем пленарном заседании краевого заксобрания.
Как отметила министр, регион сохраняет значительный уровень самообеспечения по основным продуктам питания. Особенно высокие показатели достигнуты по яйцу и молоку.
Производство молока в хозяйствах всех категорий выросло за пять лет с 551 до 601 тыс. тонн. По словам госпожи Быковой, одним из главных факторов роста отрасли остается вовлечение в оборот земель. Из 2,6 млн га сельхозземель 650 тыс. га — неиспользуемая пашня. Планируется, что к 2030 году в оборот будет возвращено 105 тыс. га. Глава ведомства добавила, что уровень укомплектованности кадрами предприятий отрасли в Прикамье составляет 86%.
Министр отметила, что объем инвестиций в основной капитал АПК вырос с 4,36 млрд рублей до 6 млрд руб. 82% инвестпроектов направлены на развитие молочного животноводства.