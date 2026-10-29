Промышленность Челябинской области в сентябре выросла на 6%
По всему УрФО зафиксировано снижение
Индекс промышленного производства Челябинской области в сентябре 2026 года составил 106% к сентябрю 2025 года, сообщает Росстат. Это выше среднероссийского показателя (101,8%) и существенно лучше среднего результата по Уральскому федеральному округу, где в сентябре зафиксировано снижение до 96,8%.
Ускорение обеспечено прежде всего обрабатывающими производствами, которые в сентябре показали рост на 9,4% к аналогичному периоду прошлого года. Добыча полезных ископаемых по итогам месяца осталась на уровне прошлого года (100%). При этом выработка электрической энергии и тепла сократилась на 10,5%, а показатели водоснабжения и водоотведения упали на 30,9%.
Вместе с тем по итогам января — сентября 2026 года промышленность области остается в минусе: накопленный индекс производства составляет 98,2% к аналогичному периоду 2025 года — уровень, совпадающий со среднеокружным. Объем отгрузки в обрабатывающих производствах за девять месяцев составил 1 692,5 млрд руб. против 1 761,9 млрд руб. годом ранее.
Для сравнения: среди соседей по округу лучшую динамику за январь — сентябрь демонстрирует Курганская область (109,8%), тогда как Свердловская область также остается в минусе (95,5%). В целом по России промышленное производство за девять месяцев выросло на 0,2%.