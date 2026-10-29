Промышленность Челябинской области в сентябре выросла на 6%

Ускорение обеспечено прежде всего обрабатывающими производствами, которые в сентябре показали рост на 9,4% к аналогичному периоду прошлого года. Добыча полезных ископаемых по итогам месяца осталась на уровне прошлого года (100%). При этом выработка электрической энергии и тепла сократилась на 10,5%, а показатели водоснабжения и водоотведения упали на 30,9%.