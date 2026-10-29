Грузоперевозчика с Ямала будут судить за неуплату 72 млн налога на Среднем Урале

В Свердловской области завершено расследование дела о неуплате налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в региональном управлении СКР. 64-летний руководитель компании-грузоперевозчика из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обвиняется в уклонении от уплаты НДС на сумму более 72 млн руб. за период с 2018 по 2021 год.