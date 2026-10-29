Грузоперевозчика с Ямала будут судить за неуплату 72 млн налога на Среднем Урале
В Свердловской области завершено расследование дела о неуплате налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в региональном управлении СКР. 64-летний руководитель компании-грузоперевозчика из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обвиняется в уклонении от уплаты НДС на сумму более 72 млн руб. за период с 2018 по 2021 год.
По версии следствия, обвиняемый, занимая должность руководителя компании, систематически не перечислял обязательные платежи в бюджет. Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, предоставленных налоговыми органами.
Для обеспечения возмещения ущерба суд арестовал имущество фигуранта на общую сумму около 73 млн руб. Дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.