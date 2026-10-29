Суд отказал властям Дона в иске по строительству водовода за 271 млн рублей

При этом суд счел необоснованным требование о получении заключения федерального государственного экологического надзора, поскольку водовод не относится к объектам, для которых такое заключение необходимо. Требование обязать «Ростовоблстройзаказчик» ввести объект в эксплуатацию суд также отклонил, указав, что такой способ защиты права не предусмотрен законом. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта может быть оспорено отдельно.