Суд отказал властям Дона в иске по строительству водовода за 271 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области отказал министерству ЖКХ региона в иске к ООО «Монтажгазспецстрой» и ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» о понуждении устранить замечания и оформить документы для ввода в эксплуатацию водовода от Шахтинско-Донского водовода до Красносулинской промышленной зоны. Стоимость строительства объекта составила 270,9 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Согласно материалам дела, строительно-монтажные работы завершили в 2020 году, а министерство полностью оплатило их. Однако водовод не был введен в эксплуатацию из-за отсутствия исполнительной документации и замечаний к состоянию сооружений. В частности, в марте 2025 года региональный стройнадзор указал на разрушение отмосток, необходимость очистки камер и металлических конструкций от ржавчины, ремонта плит перекрытия и восстановления люков.
В ходе судебного разбирательства ответчики устранили замечания. Это подтверждают акт от 17 июля 2026 года и заключение о соответствии объекта проектной документации, выданное региональным стройнадзором 5 августа 2026 года. Подрядчик также передал исполнительную и разрешительную документацию.
При этом суд счел необоснованным требование о получении заключения федерального государственного экологического надзора, поскольку водовод не относится к объектам, для которых такое заключение необходимо. Требование обязать «Ростовоблстройзаказчик» ввести объект в эксплуатацию суд также отклонил, указав, что такой способ защиты права не предусмотрен законом. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта может быть оспорено отдельно.