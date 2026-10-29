«Акрон» разгромил скамейку запасных в ходе встречи с ФК «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» одержал разгромную победу над тольяттинским «Акроном» — 6:1 в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч 28 октября на «Ростов Арене» запомнился, впрочем, не только шестью мячами: по ходу встречи пострадала и клубная инфраструктура, а именно ограждение скамейки запасных гостей. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростова», опубликовав и соответствующий снимок.
К 22-й минуте хозяева уже вели 3:0, и у кого-то из гостей, видимо, недостало нервов дожидаться финального свистка. Клуб сопроводил фото обращением без скидок на дипломатию: «"Спартак", "Акрон", ребята, пожалуйста, оставьте уже в покое нашу скамейку». Формулировка неслучайна: два года назад тренер «Спартака» Деян Станкович в матче с «Ростовом» выбил стекло на скамейке той же арены, недовольный решениями судей, — за что позже был оштрафован.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», с победой ростовчане набрали 12 очков и гарантировали первое место в группе D. В заключительном туре команда Дмитрия Кириченко сыграет на выезде с «Локомотивом» — матч уже без турнирной интриги, и остаётся лишь пожелать московской арене укрепить стеклянные перегородки заранее.