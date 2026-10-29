«Акрон» разгромил скамейку запасных в ходе встречи с ФК «Ростов»

К 22-й минуте хозяева уже вели 3:0, и у кого-то из гостей, видимо, недостало нервов дожидаться финального свистка. Клуб сопроводил фото обращением без скидок на дипломатию: «"Спартак", "Акрон", ребята, пожалуйста, оставьте уже в покое нашу скамейку». Формулировка неслучайна: два года назад тренер «Спартака» Деян Станкович в матче с «Ростовом» выбил стекло на скамейке той же арены, недовольный решениями судей, — за что позже был оштрафован.