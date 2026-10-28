«Ростов» крупно победил «Акрон» в матче Кубка России
В среду, 28 октября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором играли «Ростов» и тольяттинский «Акрон». Хозяева победили со счетом 6:1.
В составе «Ростова» мячи забили Роналдо, Даниил Шанталий, Давид Семенчук, Иван Комаров, Данила Прохин и Олакунле Олусегун. У гостей отличился Арсений Дмитриев.
«Ростов» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы D, команда вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. «Акрон» с семью очками располагается на второй строчке.