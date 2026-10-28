Ульяновские депутаты призвали правительство региона потратить все федеральные деньги

Госпожа Брюханова также сообщила, что происходят также и изменения в программе заимствований. По ее словам, в связи с поручением президента РФ от 18 апреля 2026 года средства, которые должны были направить на погашение бюджетного кредита (1,4 млрд руб., и на эту сумму пришлось бы привлекать коммерческие кредиты) переносится на 2030 год. В связи с этим верхний предел госдолга не меняется и составит 46,378 млрд руб., долговая нагрузка составит 47,6% (по итогам 2025 года Ульяновская область с долговой нагрузкой 51,7% занимала 78 место в рейтинге регионов РФ).