Ульяновские депутаты призвали правительство региона потратить все федеральные деньги
В среду, 28 октября, депутаты заксобрания Ульяновской области приняли законопроект о внесении изменений в бюджет Ульяновской области 2026 года.
Как доложила областному парламенту вице-премьер облправительства, министр финансов региона Наталья Брюханова, доходы бюджета, согласно проекту документа, исходя из фактических данных, в сравнении с последними изменениями бюджета выросли на 30,7 млн руб. и составили 119,1 млрд руб. (год назад, при первоначальном утверждении бюджета-2026, они составляли 117,543 млрд руб.
Расходы увеличились на 30,6 млн рублей, достигнув 121,1 млрд руб. (в первоначальном варианте бюджета было 118,528 млрд руб. Собственные доходы бюджета — 97,4 млрд (в первоначальном варианте бюджета — 97,119 млрд руб.). Дефицит бюджета уменьшается на 100 тыс. руб. и составит 2,016 млрд руб., но без инфраструктурного бюджетного меню он составит 816 млн руб. (в первоначальном бюджете-2026 он планировался на уровне 984 млн руб.).
Госпожа Брюханова также сообщила, что происходят также и изменения в программе заимствований. По ее словам, в связи с поручением президента РФ от 18 апреля 2026 года средства, которые должны были направить на погашение бюджетного кредита (1,4 млрд руб., и на эту сумму пришлось бы привлекать коммерческие кредиты) переносится на 2030 год. В связи с этим верхний предел госдолга не меняется и составит 46,378 млрд руб., долговая нагрузка составит 47,6% (по итогам 2025 года Ульяновская область с долговой нагрузкой 51,7% занимала 78 место в рейтинге регионов РФ).
Вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Константин Долгов от имени фракции обратил внимание на необходимость повышения эффективности расходов, в то же время отметил, что любое решение о оптимизации бюджетных затрат должно быть обосновано и обсуждаться с населением (вероятно, речь идет о резонансных ситуациях по оптимизации учреждений здравоохранения и сельских школ региона. — “Ъ”). Он также заявил, что объем коммерческих кредитов, оформляемых облправительством для покрытия дефицита бюджета, должен быть снижен до нуля, чтобы минимизировать расходы на обслуживание госдолга.
Глава бюджетного комитета Мария Шпак и председатель комитета по строительству Дмитрий Грачев заявили, что все средства федерального бюджета должны быть освоены полностью, «нельзя допускать в конце года возврата средств обратно в федеральный бюджет».
Несмотря на прозвучавшие замечания, законопроект об изменениях в бюджете-2026 был принят единогласно.