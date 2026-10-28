Екатеринбурженка получила условный срок за истязание ребенка
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно за истязание малолетнего ребенка, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным ведомства, с апреля по май 2025 года женщина неоднократно избивала своего ребенка, а также бросала его с высоты в детскую кроватку.
Женщину признали виновной в истязании несовершеннолетнего (по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). В ходе судебного разбирательства она полностью признала свою вину. Помимо условного срока, суд взыскал с нее 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.
«Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых»,— сообщили в ведомстве.