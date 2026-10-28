Главные новости за 28 октября. Кавказ
Микрофинансовый рынок Ставропольского края показал самое резкое сжатие среди южнороссийских регионов: за первое полугодие 2026 года МФО заключили 3,5 тыс. договоров потребительских микрозаймов на общую сумму 47,8 млн руб. Объем выдач населению к аналогичному периоду 2025 года рухнул на 51%, число договоров — на 49%, сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на пресс-службу Южного ГУ Банка России. Падение почти ровно в два раза по обоим показателям означает, что рынок розничных микрозаймов просто ополовинился — без всякой смены структуры выдач. Для сравнения: в Краснодарском крае выдачи за то же полугодие сократились на 27%, в Ростовской области — на 10%.
Арбитражный суд Республики Дагестан признал банкротом ООО Архитектурное бюро «Три-А» и открыл в отношении компании конкурсное производство. Решение было принято после завершения процедуры наблюдения, введенной в апреле. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Конкурсным управляющим утвержден Алий Биджиев, член Союза «СОАУ «Альянс»». Рассмотрение отчета управляющего назначено на 12 апреля 2027 года.
В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела о хищении сельхозпродукции и денежных средств на сумму свыше 922 млн рублей. Обвиняемый — 46-летний гендиректор коммерческой организации из Ставрополя, которому вменяют 13 фактов мошенничества и один эпизод растраты. В одно производство следователи соединили 14 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Правительство Ставропольского края одобрило проект регионального бюджета на 2027 год с расходами в размере 221,4 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Мурманский морской торговый порт (ММТП) 28 октября принял первый железнодорожный состав с российской пшеницей. В 47 вагонах прибыли 3,4 тыс. тонн зерна. Для порта это первая операция с таким грузом: раньше его основные экспортные товары составляли уголь, руда и металлы. О поставке сообщила «Деметра-Холдинг», а порт подтвердил прием состава в своем Telegram-канале. В сообщении о составе из 47 вагонов зерна из «ключевых аграрных регионах» России, каковыми считаются Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края.
В сентябре число сделок на первичном рынке Ставропольского края увеличилось на 33% к августу, говорится в релизе аналитического центра «Авито Недвижимости». Компания учитывала договоры долевого участия и купли-продажи квартир в новостройках. По ее данным, край вошел в число регионов, где продажи выросли за месяц, а средняя цена предложения составила 135 тыс. руб. за кв. м — это был самый низкий показатель среди 15 регионов-лидеров по числу сделок. Речь идет о стоимости квартир в объявлениях, а не о цене, по которой покупатели заключили сделки.
Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин рассказал об основных параметрах прогноза социально-экономического развития на ближайшие три года. Власти предлагают использовать его при подготовке краевого бюджета. По оценке министерства, в 2026 году валовой региональный продукт (ВРП) вырастет на 1,4% и превысит 1,9 трлн руб. На 2027–2029 годы прогноз предусматривает ежегодный рост в диапазоне 3,4–4,3%, пишет Антон Доронин. Одним из основных источников роста регион называет шесть крупных проектов в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, логистике и туризме.