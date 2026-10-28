Бастрыкину доложат по делу о вымогательстве денег у школьника в Екатеринбурге
Председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, связанным с вымогательством денег у школьника в Екатеринбурге, передает Следком.
«В социальных медиа сообщалось, что в одной из школ Екатеринбурга старшеклассники запугивали и вымогали деньги у школьника. Мать ребенка обеспокоена затянувшимся расследованием и утратой важных видеозаписей, а также сообщает о давлении на семью»,— передает ведомство.
По факту произошедшего следственные органы СКР по Свердловской области расследуют уголовное дело по статье о грабеже (ст. 161 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СКР Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования и доводах публикации.
Как сообщила в соцсетях глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, весной в Екатеринбурге двое старшеклассников в течение месяца запугивали школьника в туалете. По ее словам, подростки угрожали расправиться с мальчиком и его семьей и требовали приносить деньги каждый понедельник, обещая взамен не трогать его. В итоге ребенок отдал старшеклассникам 17 тыс. руб.
«Мама школьника приняла решение обратиться в СКР. По словам женщины, было возбуждено уголовное дело, но следствие затянулось и пока никакого результата нет: за это время уже поменялись четыре следователя, а часть видео с камер наблюдения в школе волшебным образом пропали. Как заявляет женщина, школа опровергает случившееся, а в местных СМИ развязали целую кампанию по очернению их семьи»,— пишет Екатерина Мизулина.