Бастрыкину доложат по делу о вымогательстве денег у школьника в Екатеринбурге

«Мама школьника приняла решение обратиться в СКР. По словам женщины, было возбуждено уголовное дело, но следствие затянулось и пока никакого результата нет: за это время уже поменялись четыре следователя, а часть видео с камер наблюдения в школе волшебным образом пропали. Как заявляет женщина, школа опровергает случившееся, а в местных СМИ развязали целую кампанию по очернению их семьи»,— пишет Екатерина Мизулина.