Ритейлеры теряют маржинальность

Тем не менее без последствий атаки для продавцов не прошли. Для некоторых компаний потеря запасов на складах стала дополнительным ударом на фоне ухудшения экономики продаж на маркетплейсах. По словам господина Фролова, еще до атак из-за резкого роста комиссий площадок маржинальность в категории одежды снизилась с 30 до 5–7%. Чтобы покрыть расходы и выйти в ноль, селлеру, по его оценке, необходимо устанавливать наценку в 600–700%. В офлайн-магазине для продажи товара и покрытия затрат достаточно наценки в 120–130%.