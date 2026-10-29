Усложнение форматов: как ротация арендаторов и реновация меняют экономику ТРЦ

Мы исходим из простой, но жесткой логики: лучше иметь двух арендаторов, которые генерирует трафик, чем одного большого и «больного», который портит визуальный ряд и создает негативный опыт у посетителя. В рамках этой стратегии мы пересмотрели подход к нарезке площадей. Мы готовы сокращать площади для арендаторов, признавших их избыток, и наоборот — предоставлять их растущим брендам. Например, бренд RE (FES retail) уменьшил площадь своего магазина, но полностью пересмотрел концепцию. Теперь представлена только женская коллекция RE. Есть и обратные примеры: до конца года у нас запланировано открытие новых флагманских магазинов Befree (около 2900 кв. м), а также «Спортмастер Pro» (более 3200 кв. м). В целом до конца лета 2027 года мы планируем полностью завершить этот цикл.