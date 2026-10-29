Объединяя усилия

Герой известного фильма, утверждал, что вместо кино, театра и книг скоро будет только телевидение. Нечто похожее происходило в последние годы в сфере ритейла. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за восемь лет российский рынок онлайн-продаж вырос почти в семь раз: с 1,65 трлн рублей в 2018 году до 11,5 трлн в 2025-м. По итогам первого полугодия 2026 года оборот достиг 7,2 трлн рублей, что на 18,7% больше, чем было в январе — июне прошлого года. Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в России также растет. По итогам января — июня она достигла 22,2% против 20,9% в аналогичный период 2025 года. При этом, по данным исследовательского агентства Data Insight, продолжается консолидация рынка вокруг крупнейших платформ. По итогам 2025 года 81% всех заказов и 62% объема продаж пришлось на маркетплейсы.