Продажи ноутбуков в Краснодаре выросли на 12%

Руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Евгения Одинцова отметила, что по России продажи в ресейл- и новом сегментах показали почти одинаковый рост — 15% и 14% соответственно. При этом большая часть продаж приходится на ресейл: покупка ноутбука «с рук» позволяет сэкономить в среднем 65% от стоимости нового устройства. На рынке планшетов ситуация схожая: ресейл вырос на 14%, новый сегмент — на 20%, но подавляющая доля продаж также приходится на ресейл, где экономия составляет 55%.