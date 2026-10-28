Продажи ноутбуков в Краснодаре выросли на 12%
В третьем квартале 2026 года в Краснодаре продажи ноутбуков на «Авито» выросли на 12% год к году, планшетов — на 23%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Авито».
Среди ноутбуков по доле продаж лидирует ASUS — 20%. В среднем их покупали за 38 тыс. руб. «с рук» и за 77 тыс. руб. в новом состоянии. На втором месте Apple с долей почти 20%: 48 тыс. руб. на ресейле и 102 тыс. руб. новые. Замыкает тройку Lenovo с долей 12% — 34 тыс. руб. «с рук» и 105 тыс. руб. новые.
По росту продаж лидируют ноутбуки MSI — их стали покупать на 50% чаще. Продажи Lenovo выросли на 43%, HUAWEI — на 38%.
Среди планшетов по количеству проданных лидирует Apple — 47% продаж. В среднем такие планшеты «с рук» стоили 23 тыс. руб., новые — 49 тыс. руб. Далее Samsung с долей 9% (8 тыс. руб. на ресейле и 31 тыс. руб. новые) и Xiaomi с 8% (14 тыс. руб. «с рук» и 23 тыс. руб. новые).
Заметнее всего выросли продажи планшетов HONOR — в 2,5 раза за год. Далее HP с ростом на 75% и Microsoft — на 53%.
Руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Евгения Одинцова отметила, что по России продажи в ресейл- и новом сегментах показали почти одинаковый рост — 15% и 14% соответственно. При этом большая часть продаж приходится на ресейл: покупка ноутбука «с рук» позволяет сэкономить в среднем 65% от стоимости нового устройства. На рынке планшетов ситуация схожая: ресейл вырос на 14%, новый сегмент — на 20%, но подавляющая доля продаж также приходится на ресейл, где экономия составляет 55%.