Жителя Славянского района обвиняют в убийстве малолетнего сына супруги
В Славянском районе 28-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве малолетнего сына своей супруги (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Установлено, что мужчина жил с супругой и детьми в Славянском районе. По версии следствия, днем 16 октября 2026 года он и маленькийй сын супруги находились дома одни. После малозначительного повода он не менее восьми раз ударил мальчика по различным частям тела руками и ногами. После этого он ударил ребенка головой о металлическую батарею. Фигурант обнаружил, что состояние ребенка ухудшилось, и повез в больницу, заявив врачам, что ребенок сам упал в ванной комнате и ударился головой. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался в медицинском учреждении.
Отмечается, что во время проверочных мероприятий мужчина всячески пытался обставить случившееся как несчастный случай. В ходе допроса и проверки показаний на месте он признался в преступлении и рассказал обстоятельства. Сейчас фигурант заключен под стражу.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводится судебно-медицинская экспертиза. Органами предварительного следствия будут изучены условия жизни и воспитания детей в семье, в том числе были ли ранее основания полагать, что в доме могут нарушаться их законные права и интересы. Также будет дана оценка бездействию должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в аппарате следственного управления.