Жителя Славянского района обвиняют в убийстве малолетнего сына супруги

Установлено, что мужчина жил с супругой и детьми в Славянском районе. По версии следствия, днем 16 октября 2026 года он и маленькийй сын супруги находились дома одни. После малозначительного повода он не менее восьми раз ударил мальчика по различным частям тела руками и ногами. После этого он ударил ребенка головой о металлическую батарею. Фигурант обнаружил, что состояние ребенка ухудшилось, и повез в больницу, заявив врачам, что ребенок сам упал в ванной комнате и ударился головой. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался в медицинском учреждении.