Две школы в Удмуртии вошли в топ-100 по выпускникам для технических вузов России

В трех аналогичных рейтингах — по экономике и управлению, по социальным и гуманитарным направлениям, а также по медицине — школы Удмуртии не представлены. По техническому направлению лидирует физтех-лицей имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. Следом идут специализированный учебно-научный центр МГУ в Москве и физико-математический лицей №31 в Челябинске. Замыкает топ-100 лицей авиационного профиля №135 в Самаре.