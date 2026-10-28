Две школы в Удмуртии вошли в топ-100 по выпускникам для технических вузов России
Среди них — лицеи в Ижевске и Глазове
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Две школы в Удмуртии вошли в топ-100 лучших СОШ России в 2026 году по конкурентоспособности выпускников в сфере технических и естественно-научных направлений от RAEX. Среди них — экономико-математический лицей №29 в Ижевске (70-е место) и физико-математический лицей в Глазове (83-е).
Рейтинг учитывает долю выпускников, поступающих в лучшие вузы России, с учетом индекса ЕГЭ университета (чем выше балл, тем выше показатель) и оснований зачисления учащихся: по результатам олимпиад, на бюджетной или платной основе, в рамках целевого приема.
В трех аналогичных рейтингах — по экономике и управлению, по социальным и гуманитарным направлениям, а также по медицине — школы Удмуртии не представлены. По техническому направлению лидирует физтех-лицей имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. Следом идут специализированный учебно-научный центр МГУ в Москве и физико-математический лицей №31 в Челябинске. Замыкает топ-100 лицей авиационного профиля №135 в Самаре.