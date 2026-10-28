Прокуратура контролирует расследование убийства ребенка на Кубани
Славянская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.
В ходе проверки расследования уголовного дела прокуратура даст оценку действиям органов и учреждений системы профилактики по соблюдению законодательства о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних.