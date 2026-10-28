В школах Самарской области появится курс по искусственному интеллекту
Начало занятий запланировано на январь 2027 года
С января 2027 года во всех общеобразовательных учреждениях Самарской области стартует курс внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Пилотное внедрение программы начнется уже 1 ноября 2026 года.
Курс рассчитан на учащихся 5–11 классов, занятия будут проводиться еженедельно. Преподавать новый предмет будут учителя, прошедшие специальную подготовку по программе «Искусственный интеллект в работе учителя».
Школы получат полный комплект материалов, включая методические рекомендации, обучающие видеоролики, интерактивные задания, нейролаборатории и учебники «Введение в искусственный интеллект».
Инициативу реализуют по поручению президента РФ. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал запуск уроков по ИИ в 2026/27 учебном году.