Пермская компания представила продукты из меда в аптеках ОАЭ
В аптечной сети Gaelan Pharmacy в Дубае (ОАЭ) прошла презентация продукции пермской компании «Тенториум». Покупателям представили медовые леденцы, батончики и натуральный липовый мед. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Провести рекламную кампанию помог Российский экспортный центр. Компания «Тенториум» присоединилась к программе «Сделано в России» в 2024 году, а при подготовке мероприятия обратилась в РЭЦ за маркетинговой поддержкой. В рамках акции Центр организовал работу промоутеров, подготовил печатные материалы и подарки для покупателей.
Сейчас продукция «Тенториума» представлена в 22 торговых точках ОАЭ. Компания планирует расширять сотрудничество с действующими партнерами и выходить в новые розничные сети.
Группа предприятий «Тенториум» была основана в 1988 году. «Тенториум» занимается производством различных товаров из продуктов пчеловодства.