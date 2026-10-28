Пермская компания представила продукты из меда в аптеках ОАЭ

Провести рекламную кампанию помог Российский экспортный центр. Компания «Тенториум» присоединилась к программе «Сделано в России» в 2024 году, а при подготовке мероприятия обратилась в РЭЦ за маркетинговой поддержкой. В рамках акции Центр организовал работу промоутеров, подготовил печатные материалы и подарки для покупателей.