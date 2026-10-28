Самарская область выпустит облигации на 23 млрд рублей

Срок обращения облигаций — 1092 дня. Купонный доход будет выплачиваться 36 раз: первые 35 периодов по 30 дней, последний — 42 дня. Погашение номинальной стоимости будет происходить частями: по 20% от номинала 15 сентября 2027 года, 10 августа и 9 сентября 2028 года, а также 5 августа и 15 ноября 2029 года (окончательное погашение).