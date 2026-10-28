На промфоруме в Ростове заключили пять соглашений о промышленной кооперации

Работа биржи кооперации на форуме, организованного торгово-промышленной палатой Ростовской области и городским департаментом экономики, объединила 20 предприятий-заказчиков, представивших 31 запрос на производство продукции и оказание услуг, и более 50 компаний-исполнителей. Участниками выступили предприятия из Ростовской области, но также из Донецкой и Луганской Народных Республик, Тульской и Орловской областей. Организаторы отметили, что за переговорными столами прошло свыше 70 очных встреч, по итогам которых ряд предприятий уже приступил к детальной проработке технических условий и коммерческих контрактов.