На промфоруме в Ростове заключили пять соглашений о промышленной кооперации
В Ростове-на-Дону 27 октября в рамках биржи промышленной кооперации заключили пакет соглашений о сотрудничестве. Документы предусматривают совместную разработку технологий и материалов, расширение производственной кооперации и выпуск промышленной продукции, передает корреспондент «Ъ-Ростов».
Ассоциация металлообрабатывающих предприятий Ростова-на-Дону заключила соглашение с ассоциацией «Станкоинструмент» из Москвы. Стороны намерены развивать межрегиональную и межотраслевую кооперацию, повышать технологический уровень предприятий и наращивать выпуск конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. В церемонии участвовали вице-президент ростовской ассоциации Валерий Королев и директор южного филиала «Станкоинструмента», руководитель ООО «Донпрессмаш» Андрей Тюрин.
Южный федеральный университет договорился о сотрудничестве с ростовской группой компаний «Химические технологии» (ООО «ГК «Химические технологии»). Партнерство охватывает исследования, разработку, испытания и внедрение новых материалов, специальных химических продуктов и технологий их производства для высокотехнологичных отраслей. Соглашение подписали научный руководитель направления Центра микро- и малотоннажной химии и химического инжиниринга ЮФУ Александр Солдатов и генеральный директор группы компаний Сергей Врублевский.
ООО «ДонЭлектроИнтел» из Ростова-на-Дону и ООО «Станкостроительный завод «Донбасс» из Макеевки (ДНР) договорились расширять производственную кооперацию и ускорять реализацию инвестиционных проектов предприятий Ростовской области и Донецкой Народной Республики. На церемонии присутствовали заместитель директора «ДонЭлектроИнтел» Дмитрий Резинкин и коммерческий директор завода Сергей Ткачук.
Еще два соглашения заключило ростовское ООО «Сапфир». С ООО «Шахтинский завод Гидропривод» (г. Шахты) компания договорилась о разработке и выпуске специальных электродвигателей для станций управления гидроприводами в рамках создания техники двойного назначения. Второе соглашение — с компанией «Лифтер-3», официальным дистрибьютором Гомельского лифтового завода, — предусматривает использование российских высокоэффективных электродвигателей при производстве лифтового оборудования в Белоруссии.
Работа биржи кооперации на форуме, организованного торгово-промышленной палатой Ростовской области и городским департаментом экономики, объединила 20 предприятий-заказчиков, представивших 31 запрос на производство продукции и оказание услуг, и более 50 компаний-исполнителей. Участниками выступили предприятия из Ростовской области, но также из Донецкой и Луганской Народных Республик, Тульской и Орловской областей. Организаторы отметили, что за переговорными столами прошло свыше 70 очных встреч, по итогам которых ряд предприятий уже приступил к детальной проработке технических условий и коммерческих контрактов.