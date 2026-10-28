Проекты встали на берегу
Суд взыскал с «Роскапстроя» 109 млн рублей за берегоукрепление пляжей в Сочи
Арбитражный суд Москвы обязал ФАУ «РосКапСтрой» выплатить ярославскому АО «ГК “ЕКС”» 109 млн руб. за проектирование берегоукрепления четырех пляжей в Сочи. Работы приостановили из-за сокращения бюджетного финансирования и так и не возобновили. Юристы считают решение обоснованным, но допускают его частичный пересмотр.
Арбитражный суд Москвы взыскал с ФАУ «Роскапстрой» 109 млн руб. в пользу АО «ГК “ЕКС”» за работы по четырем проектам берегоукрепления в Сочи. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
АО «ГК “ЕКС”» специализируется на проектировании и строительстве объектов инфраструктуры. Согласно информации с сайта организации, ее деятельность охватывает дорожно-мостовое, жилищное и промышленное строительство, капитальный ремонт, реставрацию, а также гидротехнические работы.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «ГК “ЕКС”» зарегистрировано в Ярославле в 1994 году. Уставный капитал — 7,4 млн руб. Бенефициаром и генеральным директором является Алексей Власов. Выручка компании за 2025 год составила 260 млрд руб., чистая прибыль — 6,5 млрд руб. Годом ранее показатели составляли 110,7 млрд и 3,6 млрд руб. соответственно.
Спор касается защиты пляжей в Лазаревском районе. Речь идет об участках у пляжа «Дельфин», от железнодорожной станции Якорная Щель до поселка Детляжка, в поселке Лоо и на пляже «Свирский». В августе 2022 года ФАУ «Роскапстрой» и АО «ГК “ЕКС”» заключили договоры на проектирование и инженерные изыскания. Их общая стоимость составила почти 150 млн руб.
В январе 2023-го работы приостановили. Причина — сокращение лимитов бюджетных обязательств. К реализации проектов не вернулись. После безуспешных попыток расторгнуть договоры подрядчик обратился в суд, указав, что длительная остановка работ сделала дальнейшее исполнение контрактов невозможным. «Роскапстрой» возражал, ссылаясь на отсутствие положительного заключения государственной экспертизы, а также на то, что ГК «ЕКС» должна была учитывать риски сокращения финансирования.
В решении суд исключил из заявленной суммы 2,5 млн руб. за геофизические исследования, которые можно было отложить до возобновления проектов, и 83 тыс. руб. по договорам, заключенным после остановки работ.
Партнер адвокатского бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры», доцент Финансового университета Денис Быканов отмечает, что ответчик не представил убедительных возражений против иска. «Роскапстрой» ссылался на отсутствие экспертизы проектной документации и сомневался в ее потребительской ценности. При этом ответчик не добился назначения судебной экспертизы. Также учреждение утверждало, что не получало документы. Однако ГК «ЕКС» доказала, что отправила их по почте и предоставила доступ к облачному хранилищу.
«Позиция истца заключалась в том, что длительная приостановка работ по просьбе ответчика, истечение сроков инженерных изысканий и невозможность дальнейшего исполнения договоров без их актуализации являются существенным изменением обстоятельств»,— разъясняет господин Быканов.
По его мнению, аргументация суда последовательна. Однако наличие «публичного элемента», связанного с бюджетным финансированием, повышает неопределенность при обжаловании. «Я бы не исключал возможность пересмотра решения по данному делу»,— отмечает спикер.
Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает решение обоснованным. «Подрядчик мог допускать временную приостановку из-за бюджетных проблем, но не мог предвидеть, что заморозка продлится более трех лет»,— говорит она.
Эксперт обращает внимание на «слабые места» решения. В частности, суд возложил на ответчика почти все заявленные расходы. «Роскапстрой» был лишь посредником: финансирование сократил муниципальный заказчик. Кроме того, суд исключил расходы на геофизические исследования, выполненные в период приостановки, но признал обоснованными затраты на археологические исследования примерно на 9 млн руб.
«Отмена решения маловероятна: позиция Верховного суда в таких спорах на стороне подрядчиков, пассивность ответчика в первой инстанции ограничивает его возможности в апелляции. Вполне возможно частичное снижение суммы»,— считает госпожа Барабаш.