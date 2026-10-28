Проекты встали на берегу

Партнер адвокатского бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры», доцент Финансового университета Денис Быканов отмечает, что ответчик не представил убедительных возражений против иска. «Роскапстрой» ссылался на отсутствие экспертизы проектной документации и сомневался в ее потребительской ценности. При этом ответчик не добился назначения судебной экспертизы. Также учреждение утверждало, что не получало документы. Однако ГК «ЕКС» доказала, что отправила их по почте и предоставила доступ к облачному хранилищу.