В Таганроге на социальную поддержку направили 1,4 млрд рублей
В Таганроге в 2026 году на социальную поддержку жителей направлено 1,4 млрд руб. из бюджетов всех уровней. Управление социальной защиты реализует около 80 мер помощи, которыми пользуются 65 тыс. человек. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.
По данным городских властей, в Таганроге насчитывается более 2,2 тыс. многодетных семей — за пять лет их число выросло почти в полтора раза. Молодым многодетным семьям при рождении ребенка предоставляют 300 тыс. руб., беременным студенткам — 100 тыс. руб. независимо от доходов. С 1 января 2026 года также выдаются электронные сертификаты «Подарок новорожденному» на 20 тыс. руб. К настоящему времени оформлено 546 сертификатов. Детям из многодетных семей компенсируют половину стоимости платного обучения, а для семей с детьми до двух лет работает прокат предметов первой необходимости.
За год в Таганроге заключили 204 социальных контракта, 120 из них — с семьями с детьми. По данным управления, 109 человек открыли собственное дело, 63 трудоустроились, а 32 многодетные семьи и семьи участников СВО получили предметы первой необходимости. По завершенным контрактам 70% семей повысили доход.
На поддержку старшего поколения направили более 800 млн руб. Глава города отметила, что в Таганроге проживают 233 ветерана Великой Отечественной войны. Ветераны, инвалиды и труженики тыла получают компенсации за жилье, коммунальные услуги, связь и проезд, а также помощь с оплатой зубопротезирования и лекарств. На дому социальные услуги предоставляют более чем 4 тыс. человек. В 2026 году для обслуживания инвалидов и маломобильных граждан, в том числе участников СВО, приобрели микроавтобус стоимостью 2,4 млн руб.