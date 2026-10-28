В Таганроге на социальную поддержку направили 1,4 млрд рублей

По данным городских властей, в Таганроге насчитывается более 2,2 тыс. многодетных семей — за пять лет их число выросло почти в полтора раза. Молодым многодетным семьям при рождении ребенка предоставляют 300 тыс. руб., беременным студенткам — 100 тыс. руб. независимо от доходов. С 1 января 2026 года также выдаются электронные сертификаты «Подарок новорожденному» на 20 тыс. руб. К настоящему времени оформлено 546 сертификатов. Детям из многодетных семей компенсируют половину стоимости платного обучения, а для семей с детьми до двух лет работает прокат предметов первой необходимости.