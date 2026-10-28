В Оренбуржье откроются два туристических объекта в ноябре
Один из них будет располагаться в центре Оренбурга
В Оренбургской области в ноябре заработают два новых туристических объекта, созданных на федеральную субсидию по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале Мах.
Туристско-информационный центр «Сувениры Оренбурга» в арке дома 27 (башня с курантами) на Советской начнет принимать посетителей 1 ноября. Экоостановка «Точка сБОРки» в поселке Колтубановском на территории «Бузулукского бора» откроется 3 ноября.
Параллельно завершается обустройство кемпинга «Губерния» на берегу Сакмары: на территории находятся уже три дома, баня и гостевая кухня, а позже появятся площадки под палатки, детский комплекс и фотозона. По словам господина Солнцева, скоро также завершится благоустройство маршрута «Степной волк» — там появились указатели, две переправы через реки, обустроенные родником и тремя беседками. Всего до конца года в регионе реализуют 13 таких проектов.
Объем федеральной и региональной поддержки туротрасли в 2026 году превысил 90 млн рублей — средства были направлены на инфраструктуру и организацию мероприятий. Например, фестивалей «Вкусы Оренбуржья», «Музыка в степи», «Соленый ветер» и фестиваля гастрономии и кино в Новотроицке.