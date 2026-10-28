В Оренбуржье откроются два туристических объекта в ноябре

Параллельно завершается обустройство кемпинга «Губерния» на берегу Сакмары: на территории находятся уже три дома, баня и гостевая кухня, а позже появятся площадки под палатки, детский комплекс и фотозона. По словам господина Солнцева, скоро также завершится благоустройство маршрута «Степной волк» — там появились указатели, две переправы через реки, обустроенные родником и тремя беседками. Всего до конца года в регионе реализуют 13 таких проектов.