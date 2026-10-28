В Ульяновской области задержан начальник районного отдела ГАИ

В полиции отмечают, что «по предварительной информации, должностное лицо ОГИБДД МО МВД России «Ульяновский» превысило свои полномочия и дало указание подчиненным сотрудникам не привлекать к ответственности гражданина, нарушившего правила дорожного движения». В УМВД отмечают, что на основании собранных материалов следственными органами принято процессуальное решение. В свою очередь руководство УМВД назначило служебную проверку. «При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке»,— добавили в ведомстве.