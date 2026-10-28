В Ульяновской области задержан начальник районного отдела ГАИ
По данным источников «Ъ-Волга», близким к правоохранительным органам, в минувший вторник следователи СУ СКР задержали начальника отдела ГАИ Ульяновского района, майора полиции Сергея Дылдина. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286, до четырех лет лишения свободы).
В региональном УМВД на запрос «Ъ-Волга» подтвердили факт противоправной деятельности руководителя райотдела ГАИ, отметив, что «факт противоправной деятельности, совершенной сотрудником органов внутренних дел, выявлен оперативниками собственной безопасности УМВД России по Ульяновской области».
В полиции отмечают, что «по предварительной информации, должностное лицо ОГИБДД МО МВД России «Ульяновский» превысило свои полномочия и дало указание подчиненным сотрудникам не привлекать к ответственности гражданина, нарушившего правила дорожного движения». В УМВД отмечают, что на основании собранных материалов следственными органами принято процессуальное решение. В свою очередь руководство УМВД назначило служебную проверку. «При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке»,— добавили в ведомстве.
Предъявлено ли Сергею Дылдину обвинение и признает ли он свою вину, пока неизвестно. В СУ СКР информацию по этому уголовному делу не комментируют.