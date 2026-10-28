Ай-нанэ и Дардане

Постановка устроена как матрешка: наши современные актеры приземляют и представляют итальянских комедиантов, которые, в свою очередь, гротескно изображают азиатские и кавказские страсти в форме сказки. Уровней игры — минимум три, и спектакль не пытается их скрыть. Артисты то переговариваются между собой так, будто это репетиция, то ломают четвертую стену и выходят из образов, или, точнее, демонстрируют, что никогда в них полностью не входили. Возникает эффект свадебного конкурса, где всем немного неловко, но все уже достаточно раскрепощены, чтобы просто получать удовольствие от процесса. И зал, сидящий в метре от актеров в своих креслах-мешках, заражается этой свободой мгновенно. Отказать в участии невозможно — отступать некуда.