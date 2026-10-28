В Березниках ввели новые льготы для участников СВО
Депутаты Березниковской думы приняли решение о снижении на 50% платы за группы продленного дня в школах для детей участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Мерой поддержки смогут воспользоваться 125 детей из семей участников СВО.
Кроме того, депутаты расширили список семей, освобожденных от родительской платы в детских садах. Муниципальную льготу распространили на вернувшихся домой участников СВО, а также участников боевых действий в приграничных регионах.