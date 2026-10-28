Жителя Симферополя заочно осудили за избиение подростка 11 лет назад

Управление по расследованию особо важных дел и суд установили, что поздним вечером 5 июля 2015 года компания молодых людей праздновала день рождения в беседке, расположенной на улице Данилова. Между 17-летним и 21-летним знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой юноша избил несовершеннолетнего знакомого. Подростку были причинены многочисленные телесные повреждения.