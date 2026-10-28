Жителя Симферополя заочно осудили за избиение подростка 11 лет назад
Житель Симферополя заочно приговорен к шести годам колонии за избиение несовершеннолетнего в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.
Управление по расследованию особо важных дел и суд установили, что поздним вечером 5 июля 2015 года компания молодых людей праздновала день рождения в беседке, расположенной на улице Данилова. Между 17-летним и 21-летним знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой юноша избил несовершеннолетнего знакомого. Подростку были причинены многочисленные телесные повреждения.
После произошедшего фигурант скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. Сейчас его местонахождение установлено, 32-летний мужчина находится за пределами РФ.
Фигурант признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.