Суд признал банкротом краснодарский «Озон» с долгом 45,3 млн рублей
Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным (банкротом) краснодарское ООО «Озон», специализирующееся на розничной торговле одеждой. Как следует из резолютивной части решения, в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 5 апреля 2027 года.
Процесс банкротства начался в конце 2025 года. Изначально, 28 мая 2026 года, суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения, признав обоснованным заявление самого должника. В материалах дела указано, что ООО «Озон» не в состоянии исполнить денежные обязательства перед кредиторами, общая сумма которых составляет 45,3 млн руб. Задолженность не погашалась более трех месяцев, что соответствует признакам неплатежеспособности согласно закону «О несостоятельности (банкротстве)».
Временным управляющим на этапе наблюдения был назначен Денис Тертышников (член Ассоциации СРО «МЦПУ», Воронеж). В своем отчете от 18 сентября 2026 года он констатировал невозможность восстановления платежеспособности должника и наличие неудовлетворительной структуры баланса. При этом средств компании достаточно для покрытия судебных расходов и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Озон» зарегистрировано в 2025 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — торговля розничная одеждой в специализированных магазинах. Уставный капитал компании составляет 20 тыс. руб. Учредитель — Константин Гладких. Выручка компании за 2025 год составила 9,1 млн руб., убыток — 981 тыс. руб.
Первое собрание кредиторов, которое должно было определить дальнейшую судьбу предприятия, не состоялось из-за отсутствия кворума. На этом основании временный управляющий ходатайствовал о переходе к финальной стадии банкротства.
Суд удовлетворил ходатайство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего оставлен Денис Тертышников. Суд обязал его провести новое собрание кредиторов для выбора саморегулируемой организации, из числа членов которой будет утвержден постоянный конкурсный управляющий. Заседание по этому вопросу назначено на 21 января 2027 года.
Согласно решению суда, руководитель ООО «Озон» обязан в течение трех дней передать и. о. конкурсного управляющего всю бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы и материальные ценности. На вчерашнее решение может быть подана апелляция в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.