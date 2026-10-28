Суд признал банкротом краснодарский «Озон» с долгом 45,3 млн рублей

Процесс банкротства начался в конце 2025 года. Изначально, 28 мая 2026 года, суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения, признав обоснованным заявление самого должника. В материалах дела указано, что ООО «Озон» не в состоянии исполнить денежные обязательства перед кредиторами, общая сумма которых составляет 45,3 млн руб. Задолженность не погашалась более трех месяцев, что соответствует признакам неплатежеспособности согласно закону «О несостоятельности (банкротстве)».