Поезд Деда Мороза прибудет в Самару и Ульяновск в декабре

Праздничная передвижная резиденция включает приемную Деда Мороза, вагоны для анимационных программ, вагон-кукольный театр, вагоны-рестораны и вагон-лавку с северными сувенирами. На вокзалах крупных городов посещение основной программы доступно по билетам — в том числе встреча с Дедом Морозом и представление в кукольном театре.