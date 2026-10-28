Поезд Деда Мороза прибудет в Самару и Ульяновск в декабре
Публику ждет праздничная программа с раздачей призов
Поезд Деда Мороза, совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области, в рамках масштабного новогоднего турне прибудет в Самару, Сызрань и Ульяновск в декабре. Согласно маршруту на 2026–2027 годы, Самара примет сказочный состав 18 декабря (остановка №46), Сызрань — 19 декабря (остановка №47), Ульяновск — 17 декабря (остановка №45). Об этом сообщает РЖД.
Праздничная передвижная резиденция включает приемную Деда Мороза, вагоны для анимационных программ, вагон-кукольный театр, вагоны-рестораны и вагон-лавку с северными сувенирами. На вокзалах крупных городов посещение основной программы доступно по билетам — в том числе встреча с Дедом Морозом и представление в кукольном театре.
Для всех желающих на платформе организуют приветствие от команды поезда, а также будут открыты вагоны-рестораны, сувенирная лавка и вагон Снежной королевы (вход свободный).
Путешествие стартует 8 ноября в Великом Устюге и завершится там же 9 января 2027 года. Маршрут включает более 60 городов. Актуальная информация публикуется на сайте poezddedamoroza.ru.