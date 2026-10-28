За «Диалог» давали взятки
Бывшего первого заместителя губернатора ХМАО приговорили к 11 годам колонии
Сургутский городской суд назначил бывшему первому заместителю губернатора ХМАО—Югры Алексею Шипилову 11 лет колонии строгого режима и штраф 15 млн руб. Его признали виновным в получении взятки 7,5 млн руб. за общее покровительство управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска. Алексей Шипилов вину не признал.
Приговор бывшему первому заместителю губернатора ХМАО Алексею Шипилову Сургутский городской суд вынес с задержкой: изначально заседание назначили на 10:00, но потом перенесли на 15:00 без объяснения причин.
Алексей Шипилов был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ). Суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима со штрафом 15 млн руб. Экс-чиновник лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на семь лет.
Алексей Шипилов занял пост заместителя губернатора ХМАО в январе 2016 года, когда регионом руководила губернатор Наталья Комарова (в 2024 году ее сменил Руслан Кухарук). На момент отставки в октябре 2024 года он в статусе первого заместителя губернатора курировал деятельность департаментов внутренней политики, региональной безопасности; государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции; молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей. Перед увольнением он получил знак «За безупречную службу» из рук губернатора Руслана Кухарука.
Алексея Шипилова задержали 14 февраля 2025 года. На оперативной видеосъемке заметно, как несколько силовиков зашли в коттедж, застав чиновника в домашней футболке и шортах, и заковали его в наручники. После возбуждения уголовного дела «Единая Россия» приостановила его членство.
По версии следствия, с 2023 года по 2024 год Алесей Шипилов, занимая должность первого заместителя губернатора ХМАО, получил не менее 7,5 млн руб. от представителя управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска за общее покровительство. Посредником при передаче взятки был экс-мэр Сургута Андрей Филатов.
Обвинение считает, что бывший мэр состоял в ОПГ, которая лоббировала перевод многоквартирных домов из муниципального актива — АО «Управляющая компания №2» — в подконтрольную частную структуру («Диалог»), которой фактически и владел. Сама преступная группировка была создана в 2017 году бывшим депутатом думы Югры Александром Колодичем (в 2023 году был убит в Москве). После его смерти, «шефство» взял Андрей Филатов. Экс-мэр, который обвинялся в 13 эпизодах коммерческого подкупа, в октябре 2026 года ушел на СВО — под конец судебного следствия, когда прокуратура запросила для него шесть лет колонии. Перед этим он признал вину и заключил сделку со следствием.
Алексей Шипилов в последнем слове утверждал, что Андрей Филатов оговорил его ради собственной свободы.
Бывший первый заместитель губернатора категорически отрицал, что получал взятки. По его словам, при обыске на дачном участке у него нашли лишь 350 тыс. руб., хотя следствие ему вменило получение более 7 млн руб. взяток. Кроме того, он указал на скрытую ненависть, которую к нему испытывал Андрей Филатов: якобы экс-мэр, создавая компанию «Диалог», рассчитывал на безусловную административную поддержку, но Алексей Шипилов требовал действовать исключительно в рамках закона.