За «Диалог» давали взятки

Обвинение считает, что бывший мэр состоял в ОПГ, которая лоббировала перевод многоквартирных домов из муниципального актива — АО «Управляющая компания №2» — в подконтрольную частную структуру («Диалог»), которой фактически и владел. Сама преступная группировка была создана в 2017 году бывшим депутатом думы Югры Александром Колодичем (в 2023 году был убит в Москве). После его смерти, «шефство» взял Андрей Филатов. Экс-мэр, который обвинялся в 13 эпизодах коммерческого подкупа, в октябре 2026 года ушел на СВО — под конец судебного следствия, когда прокуратура запросила для него шесть лет колонии. Перед этим он признал вину и заключил сделку со следствием.