Поезд Деда Мороза встретит Новый год в Ярославле

На перроне ярославского вокзала для всех желающих организуют бесплатную анимационную программу. Посетить праздничные вагоны, включая приемную Деда Мороза и кукольный театр, можно будет по билетам. Их продажа для Ярославля откроется за 30 дней до прибытия состава — в начале декабря.