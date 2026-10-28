Поезд Деда Мороза встретит Новый год в Ярославле
Поезд Деда Мороза остановится в Ярославле 31 декабря и проведет в городе новогодний вечер и первые часы 2027 года. Это будет первая новогодняя ночь проекта в Ярославле, сообщается на официальном сайте Поезда Деда Мороза.
Путешествие начнется 8 ноября в Великом Устюге. За 63 дня поезд преодолеет около 24 тыс. км и посетит 65 городов России. В этом сезоне маршрут охватит Русский Север, Заполярье, Урал и Поволжье.
На перроне ярославского вокзала для всех желающих организуют бесплатную анимационную программу. Посетить праздничные вагоны, включая приемную Деда Мороза и кукольный театр, можно будет по билетам. Их продажа для Ярославля откроется за 30 дней до прибытия состава — в начале декабря.
После Ярославля поезд отправится в Москву, где остановится 2 и 3 января, а затем — в Санкт-Петербург. Завершить путешествие он должен 9 января в Великом Устюге.