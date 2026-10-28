В Белорецке участнику СВО выплатили 300 тысяч рублей по требованию прокуратуры
После вмешательства Белорецкой межрайонной прокуратуры участнику военной спецоперации перечислили муниципальную единовременную выплату в 300 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, военнослужащий не смог оформить право на получение выплат, так как сведения о нем отсутствовали в списке лиц, заключивших контракт по Белорецкому району, сформированном Республиканским отборным пунктом.
Действующее законодательство не предусматривает указанное условие, поэтому ограничение круга получателей выплаты являлось неправомерным, указывает надзорное ведомство.
Прокуратура опротестовала муниципальный нормативный правовой акт. По результатам его рассмотрения в документ внесли изменения, исключающие применение необоснованных требований, отмечается в пресс-релизе.