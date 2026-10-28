В Самаре представили проект объединения генерального плана города и ПЗЗ
В Самаре депутатам городской думы, Самарской губернской думы и региональным чиновникам представили проект Единого документа территориального планирования, который объединяет генеральный план города с правилами землепользования и застройки. Об этом сообщил председатель думы Сергей Рязанов.
Как отметила министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова, действующий генплан был создан в 2008 году. «В последующие годы в него вносились изменения, и формирование именно единого документа мы выбрали, чтобы синхронизировать генплан и ПЗЗ, а также принимать решения с учетом современных задач»,— сказала Екатерина Семенова.
Новый документ подготовлен при участии специалистов Научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга. По словам Сергея Рязанова, определяющим фактором развития территории должны быть в первую очередь потребности самих жителей, а не застройщиков и инвесторов.