В Самаре представили проект объединения генерального плана города и ПЗЗ

Как отметила министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова, действующий генплан был создан в 2008 году. «В последующие годы в него вносились изменения, и формирование именно единого документа мы выбрали, чтобы синхронизировать генплан и ПЗЗ, а также принимать решения с учетом современных задач»,— сказала Екатерина Семенова.