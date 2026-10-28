РКН заблокировал ИИ-трек со строчкой «Ты моя мразота»
Российские музыкальные стриминги начали блокировать трек «Ты моя…», который записал DJ NARODNII (Денис Вершигоров). При запуске на «Яндекс Музыке» появляется уведомление: «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора». Помимо оригинальной версии, на платформах теперь недоступны ремиксы в вариациях — bass boost, bass turbo, slowed&rewerb.
По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», трек попросило заблокировать Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в конце сентября. Денис Вершигоров сказал медиапроекту, что платформы не предупреждали его о готовящихся ограничениях, он попросил разъяснений.
Музыкант считает, что песню могли заблокировать после жалоб «отдельных личностей, кто воспринял это на свой счет». Он добавил, что не согласен с блокировкой, поскольку трек был промаркирован пометкой 18+, и никакой закон нарушен не был. «Но я нормально к этому отношусь, многих великих творцов критиковали за творчество. Просто не всем дано понимать и чувствовать настоящее искусство, это как нишевый парфюм со сложными нотками»,— сказал он.
Трек «Ты моя…» вышел 18 сентября. Он полностью сгенерирован при помощи искусственного интеллекта. Вершигоров тогда пояснял, что «это прикол и ирония над некачественными ИИ-треками, над их слушателями и всей ситуацией с ИИ в целом». В соцсетях появились сотни роликов под отрывок из этой песни со словами: «Ты моя мразота, ты моя скотина…». Чуть больше чем за месяц трек набрал суммарно больше 1 млн прослушиваний на разных площадках. В TikTok появилось свыше 100 тыс. видео с его использованием.