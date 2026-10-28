РКН заблокировал ИИ-трек со строчкой «Ты моя мразота»

Трек «Ты моя…» вышел 18 сентября. Он полностью сгенерирован при помощи искусственного интеллекта. Вершигоров тогда пояснял, что «это прикол и ирония над некачественными ИИ-треками, над их слушателями и всей ситуацией с ИИ в целом». В соцсетях появились сотни роликов под отрывок из этой песни со словами: «Ты моя мразота, ты моя скотина…». Чуть больше чем за месяц трек набрал суммарно больше 1 млн прослушиваний на разных площадках. В TikTok появилось свыше 100 тыс. видео с его использованием.