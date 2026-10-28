Сезон фонтанов в Краснодаре завершат 4 ноября
В Краснодаре 4 ноября завершится сезон работы городских фонтанов. В 11:00 их отключат, после чего специалисты приступят к подготовке оборудования к зиме, сообщили в администрации города.
В рамках консервации из гидравлических систем полностью сольют воду, чтобы предотвратить повреждение коммуникаций при замерзании. Также рабочие демонтируют фонтанные насадки и подводные светильники.
В подземных насосных помещениях специалисты проверят оборудование, очистят чаши и резервуары от мусора. По итогам обследования составят перечень необходимых замен и ремонтных работ, которые предстоит выполнить перед началом следующего сезона.