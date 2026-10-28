Мошенники похитили у жительницы Бора 3,3 млн рублей

Потерпевшая рассказала сотрудникам МВД, что в июне 2026 года с ней связались неизвестные в мессенджере и предложили ей заработать на торговой платформе. Сначала у нее попросили 20 тыс. руб. в качестве первого взноса для активации личного счета на бирже, затем она еще два месяца пополняла электронный кошелек, оформляя кредиты.