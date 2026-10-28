Мошенники похитили у жительницы Бора 3,3 млн рублей
Полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жительницы города Бор, которая лишилась 3,3 млн руб., желая получить дополнительный заработок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Потерпевшая рассказала сотрудникам МВД, что в июне 2026 года с ней связались неизвестные в мессенджере и предложили ей заработать на торговой платформе. Сначала у нее попросили 20 тыс. руб. в качестве первого взноса для активации личного счета на бирже, затем она еще два месяца пополняла электронный кошелек, оформляя кредиты.
Когда потерпевшая решила вывести заработок, ее «кураторы» перестали выходить на связь, и она обратилась в полицию. В МВД отметили, что жертва мошенников знала о подобных схемах, однако все равно переводила им деньги.