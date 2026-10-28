В Индии эвакуированы 180 тыс. человек из-за мощного циклона «Арнаб»
На индийский штат Андхра-Прадеш обрушился мощный циклон «Арнаб». Как пишет издание The Hindu, власти эвакуировали в безопасные районы более 180 тыс. жителей штата. Сообщается как минимум о трех погибших.
«Арнаб», которому индийские метеорологи присвоили категорию очень сильного циклонического шторма, на своем пути вырывает с корнем деревья, валит опоры линий электропередачи, разрушает жилые дома. Скорость ветра в эпицентре достигает 135 км/ч с порывами до 150 км/ч. Сильные ливни, принесенные циклоном, вызвали наводнения в некоторых районах штата, штормовой нагон поднимает уровень воды в водоемах на 1–1,5 м выше нормы. Власти объявили о закрытии школ в регионе. Остановлено движение железнодорожного транспорта, временно не работают три аэропорта. Из-за обрыва линий электропередачи нарушена подача электричества в отдельные районы. Власти организовали более 2 тыс. временных убежищ для жителей в 20 районах штата, в пострадавшие районы направлены более 1 тыс. медицинских бригад и спасательных отрядов.
В соседнем штате Одиша также сделаны предупреждения об эвакуации около 48 тыс. жителей. Стихийное бедствие может затронуть Шри-Ланку и Непал, куда уже пришли дожди. В Непале, который еще не оправился полностью после недавних наводнений, в северных районах также ожидаются снегопады, снежные бури и сход лавин.