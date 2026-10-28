Челябинца осудили за поджог собственного паспорта
Мировой судья судебного участка №1 Центрального района Челябинска признал виновным 19-летнего местного жителя в надругательстве над гербом РФ (ст. 329 УК РФ). Его приговорили к пяти месяцам принудительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что горожанин, находясь ночью в баре в состоянии опьянения, в присутствии незнакомцев поджег свой паспорт с изображением герба страны. Тем самым он выразил явное неуважение к государственному символу РФ, подчеркивает следствие. Сам юноша вину отрицает.