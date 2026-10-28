Челябинца осудили за поджог собственного паспорта

Суд установил, что горожанин, находясь ночью в баре в состоянии опьянения, в присутствии незнакомцев поджег свой паспорт с изображением герба страны. Тем самым он выразил явное неуважение к государственному символу РФ, подчеркивает следствие. Сам юноша вину отрицает.