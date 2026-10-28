В Башкирии школьницу подозревают в поджоге АЗС и автомобиля полиции
Сотрудники МВД по Башкирии в Ишимбае задержали школьницу по подозрению в поджоге АЗС на Первомайской улице в Салавате и полицейского автомобиля.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, задержанная приехала в Салават (около 15 км от Ишимбая) 23 октября по поручению неких не установленных лиц, с которыми общалась в интернете. Собеседники, пояснила школьница полицейским, запугали ее уголовным преследованием родителей, если она не подожжет заправку и автомобиль полиции.
В управлении СКР по республике сообщили, что по факту организации совершения террористического акта (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что неизвестные собеседники школьницы пугали ее тем, что «она якобы передала иностранным спецслужбам координаты расположения объектов гражданской инфраструктуры».
Общий материальный ущерб от преступления составил более 2,2 млн руб. Пострадавших не было.