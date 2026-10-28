В Башкирии школьницу подозревают в поджоге АЗС и автомобиля полиции

Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, задержанная приехала в Салават (около 15 км от Ишимбая) 23 октября по поручению неких не установленных лиц, с которыми общалась в интернете. Собеседники, пояснила школьница полицейским, запугали ее уголовным преследованием родителей, если она не подожжет заправку и автомобиль полиции.