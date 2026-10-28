Посол РФ в Молдавии предупредил о последствиях налогового давления на Приднестровье

«Те деньги, которые сейчас открыто изымает в свой бюджет Республика Молдова, никоим образом в экономику Приднестровья не возвращаются. Иначе говоря, у людей просто вынимают из кармана деньги. И это делается под лозунгом выравнивания экономических условий. Большей откровенности даже трудно было ждать от властей Молдавии, которые открыто заявляют, что они просто забирают эти деньги из экономики Приднестровья»,— заявил Озеров на пресс-конференции.