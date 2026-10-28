Посол РФ в Молдавии предупредил о последствиях налогового давления на Приднестровье
Российский посол в Молдавии Олег Озеров в Тирасполе раскритиковал налоговую политику Кишинева в отношении Приднестровья. По его оценке, введение дополнительных фискальных обязательств для предприятий региона грозит сокращением производства и потерей рабочих мест.
Одним из центральных вопросов стало применение НДС и акцизов к товарам, ввозимым приднестровскими предприятиями. Кишинев объясняет унификацию налогового режима стремлением к реинтеграции страны и созданию равных условий для бизнеса на обоих берегах Днестра. Тирасполь рассматривает эти меры как дополнительное давление на региональную экономику.
«Те деньги, которые сейчас открыто изымает в свой бюджет Республика Молдова, никоим образом в экономику Приднестровья не возвращаются. Иначе говоря, у людей просто вынимают из кармана деньги. И это делается под лозунгом выравнивания экономических условий. Большей откровенности даже трудно было ждать от властей Молдавии, которые открыто заявляют, что они просто забирают эти деньги из экономики Приднестровья»,— заявил Озеров на пресс-конференции.
По мнению дипломата, изъятие средств у приднестровских предприятий не сопровождается механизмом их возврата в экономику региона. Это, как утверждает российская сторона, создает риски для производств и занятости. При этом разговоры о реинтеграции предполагают в том числе готовность финансировать социальные последствия возможного экономического спада.
Отдельный предмет спора связан с обсуждаемым в Молдавии фондом конвергенции. Озеров поставил под сомнение подход, при котором средства, собранные с приднестровских экономических агентов, предполагается направлять на социальные проекты без согласования с Тирасполем.
В Кишиневе налоговые изменения представляют как часть постепенного сближения экономических пространств. Однако для приднестровских предприятий дополнительные платежи означают рост издержек, а их последствия могут затронуть потребителей и работников по обе стороны Днестра.
На пресс-конференции Олег Озеров также заверил, что Россия продолжит поддержку Приднестровья, в том числе в обеспечении газом в предстоящий отопительный сезон.
Выступление Озерова прозвучало на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг энергетического обеспечения Приднестровья и отсутствия устойчивого политического диалога между сторонами конфликта. Что касается самого посла, неделю назад министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что не исключает его высылку из страны.