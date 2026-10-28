Микрокредитную компанию оштрафовали за звонки матери должницы из Магнитогорска

Жалобу в ведомство подала местная жительница. Выяснилось, что сотрудники компании звонили и писали с личных номеров матери должницы, требуя вернуть долг дочери. Кроме того, МКК не обеспечила хранение аудиозаписей звонков и текстов сообщений. Организация пыталась переложить вину на конкретного работника, но по закону предприятие должно контролировать действия своих сотрудников. Поскольку компанию уже привлекали к ответственности за подобные правонарушения в Санкт-Петербурге и Удмуртской Республике, в этот раз был назначен повышенный штраф в размере 100 тыс. руб. Организация оплатила его еще до вступления судебного решения в законную силу.