Микрокредитную компанию оштрафовали за звонки матери должницы из Магнитогорска
МКК «Мигомденьги» (Казань) признали виновной в нарушении прав жительницы Магнитогорска при возврате просроченной задолженности (ч. 1 и ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ). Организацию оштрафовали на 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.
Жалобу в ведомство подала местная жительница. Выяснилось, что сотрудники компании звонили и писали с личных номеров матери должницы, требуя вернуть долг дочери. Кроме того, МКК не обеспечила хранение аудиозаписей звонков и текстов сообщений. Организация пыталась переложить вину на конкретного работника, но по закону предприятие должно контролировать действия своих сотрудников. Поскольку компанию уже привлекали к ответственности за подобные правонарушения в Санкт-Петербурге и Удмуртской Республике, в этот раз был назначен повышенный штраф в размере 100 тыс. руб. Организация оплатила его еще до вступления судебного решения в законную силу.