За три квартала в Нижегородской области забраковано 1,4 тонны молочной продукции

За три квартала специалисты подведомственного Роспотребнадзору Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 3,39 тыс. проб молочной продукции. В том числе по физико-химическим показателям (массовая доля жира, влаги, белка и др.) — более 1 тыс. проб, из которых 26 (2,5%) не соответствовали нормативам. По показателям идентификации (жирно-кислотный состав, содержание растительных стеринов) из 407 проб нарушения нашли в 12 (2,9%), по микробиологическим показателям выявили несоответствия в 55 пробах (2,8%) из 1,9 тыс.