За три квартала в Нижегородской области забраковано 1,4 тонны молочной продукции
Почти 1,43 т небезопасной молочной продукции изъято из оборота в Нижегородской области после проверок Роспотребнадзора в январе-сентябре 2026 года. Всего забраковано 30 партий, сообщили в региональном управлении ведомства.
За три квартала специалисты подведомственного Роспотребнадзору Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 3,39 тыс. проб молочной продукции. В том числе по физико-химическим показателям (массовая доля жира, влаги, белка и др.) — более 1 тыс. проб, из которых 26 (2,5%) не соответствовали нормативам. По показателям идентификации (жирно-кислотный состав, содержание растительных стеринов) из 407 проб нарушения нашли в 12 (2,9%), по микробиологическим показателям выявили несоответствия в 55 пробах (2,8%) из 1,9 тыс.
По санитарно-химическим (содержание нитратов, пестицидов, солей тяжелых металлов) и радиологическим показателям, а также наличию ГМО нарушений не выявили.